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Московские медики вылечили от коронавируса еще 2318 пациентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские медики вылечили от коронавируса еще 2318 пациентов

Юлия Павлушова

Город

В столице за минувшие сутки медики вылечили от COVID-19 еще 2318 пациентов. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил Telegram-канал оперативного штаба столицы.

Уточняется, что за весь период пандемии после коронавируса в столице выздоровели 1 072 425 горожан.

Московские медики вылечили от коронавируса еще 2318 пациентовФото: Оперштаб

За последние 24 часа в городе подтвердилось 2817 новых случаев заболевания. Госпитализация понадобилась 1170 пациентам. Скончались за сутки от осложнений, вызванных инфекцией, 58 человек.

Ранее Анастасия Ракова рассказала о начале вакцинации от COVID в вузах Москвы.

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