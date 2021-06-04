Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Риелтор рассказал, к чему приведет продление льготной ипотеки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Риелтор рассказал, к чему приведет продление льготной ипотеки

Елена Фролова

Недвижимость

Цены на недвижимость в Московской области не будут снижены, если российское правительство продлит льготную ипотеку. Однако это условие поможет застройщикам избежать разорения и банкротства, так как себестоимость строительства значительно увеличилась. Такого мнения придерживается вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

— Льготная ипотека почти не скажется на стоимости жилья в Подмосковье. Застройщики в настоящее время находятся в крайне тяжелом положении, так как себестоимость строительства возросла приблизительно на 30–40 процентов, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что тенденция на приобретение квартир снизилась, особенно в новостройках, так как люди перестали чувствовать уверенность в завтрашнем дне и психологически еще не отошли от последствий пандемии. Поэтому, по его мнению, льготная ипотека станет нужной мерой для поддержки застройщиков, а в противном случае они разорятся, отмечает «Радио 1».

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на год — до 1 июля 2022 года.

Читайте также: Путин заявил, что льготную ипотеку смогут взять семьи с одним ребенком

мнениельготная ипотекаэксперт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте