Риелтор рассказал, к чему приведет продление льготной ипотеки

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Цены на недвижимость в Московской области не будут снижены, если российское правительство продлит льготную ипотеку. Однако это условие поможет застройщикам избежать разорения и банкротства, так как себестоимость строительства значительно увеличилась. Такого мнения придерживается вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

— Льготная ипотека почти не скажется на стоимости жилья в Подмосковье. Застройщики в настоящее время находятся в крайне тяжелом положении, так как себестоимость строительства возросла приблизительно на 30–40 процентов, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что тенденция на приобретение квартир снизилась, особенно в новостройках, так как люди перестали чувствовать уверенность в завтрашнем дне и психологически еще не отошли от последствий пандемии. Поэтому, по его мнению, льготная ипотека станет нужной мерой для поддержки застройщиков, а в противном случае они разорятся, отмечает «Радио 1».

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на год — до 1 июля 2022 года.

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