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Сергей Собянин назвал самую пострадавшую от пандемии отрасль
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин назвал самую пострадавшую от пандемии отрасль

Анастасия Волоснова

Город

Сфера общественного питания пострадала больше остальных отраслей во время пандемии коронавируса в Москве. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в столице в сфере общепита работают порядка четверти миллиона человек.

— Общепит — самый пострадавший из всех, даже торговля не так. А общепит — это самый пострадавший бизнес с одной стороны, а с другой стороны, это бизнес, который наверняка будет развиваться, — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр отметил, что для столицы важно развитие данного бизнеса. По его словам, сфера общепита будет развиваться даже в условиях перехода к онлайн-режиму.

Глава города пояснил, что на дистанционке москвичи только сильнее проявляют интерес к потребительскому рынку, который позволяет им пойти во время работы в кафе или ресторан.

Ранее Сергей Собянин заявил, что большинство отраслей бизнеса Москвы развились во время пандемии. Мэр столицы также допустил введение мер поддержки для привлечения москвичей к вакцинации.

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ОбщепитпитаниеСергей Собянин
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