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СК проверит следователей, которые работали по делу новосибирского полицейского
Фото: СК РФ

СК проверит следователей, которые работали по делу новосибирского полицейского

Анастасия Волоснова

Происшествия

В отношении следователей, которые принимали процессуальные решения и ходатайствовали о мере пресечения по делу новосибирского полицейского, назначены служебные проверки. Об этом говорится на сайте СК России.

Кроме того, председатель СК России потребовал немедленно доложить об основании действий, которые приняли следователи.

Инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» 28 мая. Полиция попыталась остановить водителя автомобиля, но он не послушал сотрудников правоохранительных органов, которые начали преследование. Когда машина остановилась, один из мужчин пытался вырываться, а также нанес удары сотрудникам полицейским. Другой мужчина высказывал в их адрес оскорбления.

В свою очередь один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил в юношу, который был физически наиболее активен. Пострадавшим оказался 19-летний юноша. Полиция оказала раненому первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован, но скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. При этом уголовное дело против полицейского переквалифицировали после смерти пострадавшего.

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