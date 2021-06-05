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Синоптики спрогнозировали летние дожди в Москве с 6 июня
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Синоптики спрогнозировали летние дожди в Москве с 6 июня

Юлия Курганова

Город

Летние дожди прогнозируются в столице со второй половины воскресенья, 6 июня. Они будут частыми, идти несколько дней подряд, но кратковременными. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Уже с воскресенья, со второй половины дня, начнет сказываться влияние циклона с юга, поэтому появится облачность, будут местами кратковременные дожди. Такие летние дожди, — рассказал он.

Синоптик добавил, что осадки будут частыми и продолжатся несколько дней, но погода будет оставаться теплой. Дневная температура на следующей неделе ожидается плюс 26 градусов, передает ТАСС.

Ранее синоптик предупредил россиян об аномальном холоде и заморозках в ряде регионах. Так, ночные заморозки до 2-5 градусов мороза ожидаются в Башкирии, Томской, Челябинской, Новосибирской и Тюменской областях.

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