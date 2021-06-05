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Преподаватели журфака выступят на ВДНХ в рамках проекта «Медиапонедельники»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Преподаватели журфака выступят на ВДНХ в рамках проекта «Медиапонедельники»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйстваКарта всех событий

Курс лекций «Медиапонедельники», который был организован факультетом журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, возвращается на площадку ВДНХ.

Теперь москвичи каждый понедельник смогут посетить лекции, на которых расскажут, что такое информационное привратничество, всегда ли большой медиабизнес приносит прибыль и стала ли реклама частью российского культурного кода.

Поучаствовать в проекте может любой желающий.

Так, на 7 июня запланирована лекция «Журналистика и медиа в цифровом обществе». Ее прочитает декан факультета журналистики профессор, академик РАО Елена Вартанова.

Помимо этого, жителям столицы прочитают лекции «Медиагиганты России: пути развития лидеров», «Телевидение и интернет: что смотрит аудитория и как?», «Как журналисты становились великими: опыт публицистов прошлого» и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что ВДНХ запустит новый социальный проект об истории семейных снимков.

Читайте также: Лекция о редких небесных явлениях состоится в Московском планетарии 10 июня

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