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В Крыму отреагировали на протечку дамбы Северо-Крымского канала
Фото: Pixabay

В Крыму отреагировали на протечку дамбы Северо-Крымского канала

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Возведенная в русле Северо-Крымского канала дамба для блокирования подачи воды Днепра в Крым трещит по швам, что стало «ценой подлости» в отношении жителей полуострова. Об этом рассказали депутаты Госдумы и крымского парламента в понедельник, 7 июня.

В настоящее время СК РФ проводит проверку по материалам крымского парламента об ущербе от строительства дамбы, отметил первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс. По его словам, дамба, построенная в 2014 году, начинает рушиться, что стало ценой совершенной подлости.

— Все, что происходит с 2014 года, все у них плохо складывается, даже дамба, где из всех щелей вода пошла. А вообще это показательно для всей инфраструктуры Украины. Даже такие показательные в политическом плане для Украины вещи дали трещину — вот так вся она и трещит по швам, — отметил депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

Он добавил, что на данный момент Украина не может гарантировать безопасность и чистоту воды, которую можно было бы поставлять в Крым, пишет РИА Новости.

Напомним, 22 мая Киев объявил, что сможет восстановить поставки воды из Днепра только после его «демилитаризации и деоккупации».

Проблема водоснабжения в Крыму появилась в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому в регион поступало до 90 процентов используемой пресной воды.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заметил, что Киев пытается наказать жителей Крыма водной блокадой. По словам Тимохова, подобные действия приводят к росту напряженности, а также могут стать причиной гуманитарной катастрофы.

Ранее Украина обвинила Германию и Францию в потере Крыма.

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