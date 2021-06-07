Словакия планирует разрешить въезд в страну привившимся «Спутником V»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Власти Словакии намерены разрешить въезд в страну людям, сделавшим прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Иван Корчок в понедельник, 7 июня.

— Предполагаю, что мы будем признавать вакцинацию «Спутником V», так как у нас эта вакцина разрешена к применению и ее использует Венгрия, — приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство TASR.

Напомним, что в России одобрены для применения три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, используется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Ранее бразильский регулятор разрешил ввоз в страну вакцины «Спутник V».

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