Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Главы МИД РФ, ФРГ и Франции отметили важность прекращения огня в Карабахе
Фото: mil.ru / Минобороны России

Главы МИД РФ, ФРГ и Франции отметили важность прекращения огня в Карабахе

Полина Долганова

Внешняя политика

Министры иностранных дел России, Германии и Франции Сергей Лавров, Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан подчеркнули в ходе телефонных переговоров важность соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В заявлении Министерства иностранных дел России подчеркнули, что в ходе телефонного разговора министры не только обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха, но и обговорили ход выполнения положений в рамках заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Кроме того, дипломаты подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Сергей Лавров отметил, что любое участие международных организаций в данной ситуации возможно только с согласия Еревана и Баку.

Ранее сообщалось, что два российских миротворца пострадали при взрыве мины в Карабахе.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эрдоган: Сотрудничество Турции и Украины не направлено против других стран

Нагорный КарабахГерманияМИД РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Все мнения
О проекте