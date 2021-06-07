Главы МИД РФ, ФРГ и Франции отметили важность прекращения огня в Карабахе

Фото: mil.ru / Минобороны России

Министры иностранных дел России, Германии и Франции Сергей Лавров, Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан подчеркнули в ходе телефонных переговоров важность соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В заявлении Министерства иностранных дел России подчеркнули, что в ходе телефонного разговора министры не только обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха, но и обговорили ход выполнения положений в рамках заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Кроме того, дипломаты подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Сергей Лавров отметил, что любое участие международных организаций в данной ситуации возможно только с согласия Еревана и Баку.

Ранее сообщалось, что два российских миротворца пострадали при взрыве мины в Карабахе.

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