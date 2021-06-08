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Байден провел телефонные переговоры с Зеленским и пригласил его в Вашингтон
Фото: whitehouse

Байден провел телефонные переговоры с Зеленским и пригласил его в Вашингтон

Юлия Курганова

В мире

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским и пригласил его приехать в Вашингтон этим летом. Об этом сообщил в понедельник, 7 июня, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Байден подчеркнул в беседе с Зеленским поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также американский лидер в телефонном разговоре отметил, что дает Киеву максимальные гарантии безопасности.

— Это телефонный разговор, который они планировали провести в преддверии поездки президента Байдена в Европу и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. У них была возможность достаточно долго поговорить о всех вопросах отношений США и Украины. Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее будущие устремления, — сказал Салливан, передает ТАСС.

Позже Зеленский сообщил в Twitter, что получил приглашение от Байдена посетить Белый дом в июле этого года. Он отметил, что ждет этой встречи, чтобы обсудить «пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США».

Ранее политолог объяснил, как Зеленский может заблокировать «Северный поток — 2».

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Владимир Зеленскийполитические переговорыДжо Байден
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