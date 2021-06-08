«Высокое качество»: итальянский эксперт восхитился российскими сырами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

У российских сыроваров не получится «клонировать» пармезан, но этого и не нужно делать, потому что они и так уже научились делать хороший сыр. Об этом заявил глава Итало-российской торговой палаты Виченцо Трани.

Он отметил, что в России уже существуют сыры высокого качества, которые производятся в том числе в регионах.

— Я лично пробовал и очень люблю отдельные сыры, которые производят маленькие предприниматели. Это еще важнее, потому что это шанс, который маленькие предприниматели имеют, которого до этого у них не было. Моя любимая фирма сыра как раз находится в Костроме. Не могу озвучить название, но на самом деле это очень хороший пример импортозамещения. Очень-очень-очень высокого качества сыр, — эксперт в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021.

Ранее глава МЭР допустил расширение ограничений на экспорт продуктов.

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