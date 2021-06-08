Ученые назвали ранние симптомы болезни Альцгеймера

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О развитии у человека болезни Альцгеймера могут говорить такие симптомы как потеря памяти, спутанность сознания и трудности в выполнении рутинных дел. Об этом сообщается в исследовании Национального института США по проблемам старения.

Ученые выяснили, что самым распространенным признаком развития этой болезни является забывание недавно полученной информации, включая даты и новые имена. При этом тем, кто не страдает Альцгеймером, подобную информацию удается в дальнейшем вспомнить.

Также больные могут потерять счет дням, временам года и общему течению времени. Еще они часто забывают, где находятся и как куда-либо пришли.

Кроме того, для страдающих болезнью Альцгеймера трудность представляет выполнение стандартных задач, которые ранее они делали на протяжении очень долгого времени.

Исследователи подчеркнули, что ранняя диагностика заболевания позволит больному успеть завершить все необходимые дела, передает Daily Express.

Ранее ученые разработали простой метод диагностики болезни Альцгеймера.

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