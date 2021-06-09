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Правительство России допустило потерю лидерства страны в экспорте газа
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Правительство России допустило потерю лидерства страны в экспорте газа

Юлия Курганова

Экономика

Российское правительство допустило, что страна к 2024 году может перестать быть самым крупным в мире экспортером газа. Это следует из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2035 года.

Согласно документу, в период с 2021 года по 2023 год РФ будет занимать первую строчку в числе крупнейших поставщиков газа на мировой рынок. Но перспективы на 2024 года менее определенны: страна может стать вторым по величине экспортером «голубого топлива», передает РИА Новости.

Россия много лет является крупнейшим поставщиком газа на международные рынки, основным из которых сейчас является европейский. По данным ОПЕК, в 2019 году РФ поставила почти 261 миллиард кубометр газа. Вторым по величине поставщиком является Катар с экспортом 143 миллиардов кубометров, а третьим — Соединенные Штаты с показателем 132 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода.

Читайте также: Кремль: Россия не планирует отказываться от украинского транзита газа после завершения договора

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