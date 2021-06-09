Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в среду, 9 июня.

По состоянию на 10:27 по московскому времени расчетами «завтра» курс доллара снизился на 28 копеек по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 72,02 рубля. За пару минут до подобного результата доллар упал до 71,98 рубля.

Курс евро уменьшился на 30 копеек. Стоимость европейской валюты составила 87,73 рубля.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,42 процента и составила 72,52 доллара за баррель.

Ранее Министерство финансов РФ поддержало переход международных расчетов с доллара на рубль.

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