Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Анастасия Волоснова

Экономика

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в среду, 9 июня.

По состоянию на 10:27 по московскому времени расчетами «завтра» курс доллара снизился на 28 копеек по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 72,02 рубля. За пару минут до подобного результата доллар упал до 71,98 рубля.

Курс евро уменьшился на 30 копеек. Стоимость европейской валюты составила 87,73 рубля.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,42 процента и составила 72,52 доллара за баррель.

Ранее Министерство финансов РФ поддержало переход международных расчетов с доллара на рубль.

Читайте также: Банк России отозвал лицензию у «Энергомашбанка»

рубльденьгикурс доллара
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте