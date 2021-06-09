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Благотворительный «Бал медиков» состоится в Москве
Фото: Пресс-служба «Бала медиков»

Благотворительный «Бал медиков» состоится в Москве

Елена Фролова

Афиша

Российский благотворительный «Бал медиков», посвященный врачам, медицинскому персоналу и волонтерам, вступившим в борьбу с пандемией COVID-19, состоится в День медика, 20 июня. Мероприятие станет поводом собрать работников системы здравоохранения, чтобы выразить им уважение и признательность.

Бал состоится в зале Атриума Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Среди приглашенных гостей находятся свыше 400 врачей, деятелей медицинской науки, фармацевтов, владельцев и руководителей аптечных сетей и клиник, работников здравоохранения. Для них будут исполнены оперные арии, танцевальная программа в сопровождении симфонического и джазового оркестров. Помимо этого, у медиков появится возможность пообщаться с новыми и старыми знакомыми в изысканной атмосфере настоящего бала.

Благотворительный «Бал медиков» состоится в МосквеФото: Пресс-служба Бала медиков

По традиции вечер откроют дебютанты — студенты медицинских вузов. На сцене перед гостями выступят звезды балета и оперы: солистка Большого театра, народная артистка Азербайджана, сопрано Динара Алиева, прима-балерина МАМТ, заслуженная артистка РФ Наталья Сомова, солист оперной труппы театра, тенор Владимир Дмитрук и премьер балета МАМТ, народный артист РФ Георги Смилевски. Дирижировать симфоническим оркестром МАМТ будет народный артист России Феликс Коробов.

В рамках танцевальной программы на паркете будут исполнены такие исторические танцы, как галоп, полька, вальс. Далее вечер продолжат танго, ча-ча-ча, румба, фокстрот в сопровождении джазового оркестра «Данс-Лэнд» имени Семена Мильштейна. Ведущими праздника станут президент Российского танцевального союза Станислав Попов и актриса театра и кино, певица Валерия Ланская.

Все собранные во время бала деньги будут направлены на помощь медицинским работникам, пострадавшим во время борьбы в коронавирусной инфекцией.

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