Более тысячи человек нашли в Москве с помощью умной системы видеоаналитики

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала года умная система видеоаналитики «Сфера» помогла обнаружить в Московском метрополитене 1032 человека. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Система помогла найти 21 человека, которые обвинялись в особо тяжких преступлениях. «Сфера» преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в уникальный биометрический ключ и сверяет с базами правоохранителей. Если человек находится в федеральном розыске, то система распознает его. В течение нескольких секунд она оповестит полицейских. Личности других пассажиров остаются зашифрованными.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Напомним, данная система работает в метро с сентября 2019 года. С начала этого года камеры помогли найти 115 человек, которых потеряли близкие.

Ранее Дептранс рассказал, что Москва стала третьей в мире по темпам восстановления числа поездок в метро.

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