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Антон Батырев объяснил, почему не знакомит сына с новой избранницей
Фото: instagram/b.a.t.o.n

Антон Батырев объяснил, почему не знакомит сына с новой избранницей

Михаил Алимов

Звезды

Актер Антон Батырев долгое время не знакомил своего сына Добрыню с новой избранницей Анной Савельевой. В эфире телеканала «Россия 1» он объяснил, почему.

— Аня прекрасна. Она еще не знакома с Добрыней. Я его оберегаю. Он ревностно относится даже к моим друзьям, — рассказал актер в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Он был женат трижды. Батырев прокомментировал развод с актрисой Евгенией Лозой. Напомним, пара распалась в мае 2020 года. Сын Добрыня у актера остался от второго брака, это единственный наследник артиста.

— Мы с Женей не успели прийти к тому барьеру, от которого отсчитывается обоюдное желание иметь детей. И слава Богу, потому что мы поняли, что не подходим друг другу. Женя прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Она первая предложила развод. Я согласился, — отмечает актер.

Ранее актриса Кристина Асмус намекнула, что была несчастна в браке с юмористом Гариком Харламовым.

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