Почти две тысячи новых фонарей установят на юго-западе Москвы в 2021 году
На территории образовательных учреждений и во дворах юго-западного административного округа столицы установят почти две тысячи новых фонарей до конца 2021 года.
Из них более 1400 источников освещения появится во дворах, а еще более 500 фонарей — возле школ.
Все фонари столицы оборудованы светодиодными светильниками. Энергосистема города с применением современных технологий позволяет снизить количество потребляемой энергии и уменьшить траты на ее оплату, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что новые уличные фонари появятся во всех районах СЗАО.
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