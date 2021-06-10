Почти две тысячи новых фонарей установят на юго-западе Москвы в 2021 году

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

На территории образовательных учреждений и во дворах юго-западного административного округа столицы установят почти две тысячи новых фонарей до конца 2021 года.

Из них более 1400 источников освещения появится во дворах, а еще более 500 фонарей — возле школ.

Все фонари столицы оборудованы светодиодными светильниками. Энергосистема города с применением современных технологий позволяет снизить количество потребляемой энергии и уменьшить траты на ее оплату, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что новые уличные фонари появятся во всех районах СЗАО.

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