Тренер прокомментировал рекомендацию о 10 тысяч шагах в день

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Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал, что популярная рекомендация проходить ежедневно 10 тысяч шагов не имеет под собой научного основания.

— 10 000 шагов, или примерно 7,6 — 7,8 километров — цифра, которая хорошо звучит, но научно не подтверждена. Для кого-то, в зависимости от уровня здоровья, это число слишком маленькое; для кого-то — очень большое, — приводит словам Шувакина РИА Новости.

Он отметил, что минимальной нагрузкой, которая необходима для позвоночника, суставов и сердца, считаются5 тысяч шагов в день. По словам тренера, на это потребуется около 40 минут: по 20 минут утром и вечером.

Специалист порекомендовал постепенно увеличивать нагрузку, так как сидячая работа — это неестественный вид деятельности для человека. Он назвал ходьбу доступным видом активности, который позволяет снизить артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом человек тратит большее число калорий, особенно если гуляет быстрым шагом и по рельефной местности.

Шувакин отметил пользу скандинавской ходьбы, так как она включает в работу руки и спину и уменьшает нагрузку на суставы.

Тем же, кто не любит долго ходить, тренер порекомендовал заняться фитнесом, плаваньем, ездой на велосипеде или выбрать другой вид активности.

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