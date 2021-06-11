Иммунолог перечислил самые неприятные последствия коронавируса

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Проблемы с памятью, ухудшение зрения и слуховые галлюцинации могут оказаться последствиями перенесенного COVID-19. Все это связано с тем, что во время заболевания повреждаются сосуды и нервные клетки. Подробно об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

— Из-за того что в мозгу повреждаются сосуды, могут образовываться опухолевидные гелеобразные образования, «пропотевшие» через поврежденные кровеносные сосуды. Из-за этого могут страдать и зрение, и память, и даже настроение, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, так как коронавирус повреждает нервы, то страдают обонятельные и слуховые рецепторы. Все это приводит к исчезновению слуха и обоняния. Кроме того, вероятны некие искажения — людям кажутся какие-то непонятные запахи или звуки, утверждает врач.

При этом иммунолог пояснил, что все эти изменения обратимы. Однако для того чтобы организм вернулся к прежнему режиму работы, может потребоваться до полугода, отмечает «Радио 1».

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