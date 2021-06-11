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Московские врачи вылечили 3061 пациента с COVID-19 за последние сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили 3061 пациента с COVID-19 за последние сутки

Полина Долганова

Город

Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве за последние 24 часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице вылечились 1 087 975 человек.

Московские врачи вылечили 3061 пациента с COVID-19 за последние суткиФото: Оперштаб

За последние сутки было выявлено 5853 новых случая заражения, 1377 человек были госпитализированы, 60 пациентов скончались.

Ранее врач рассказал, что мешает образованию коллективного иммунитета в России.

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