Московские врачи вылечили 3061 пациента с COVID-19 за последние сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве за последние 24 часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице вылечились 1 087 975 человек.

Фото: Оперштаб

За последние сутки было выявлено 5853 новых случая заражения, 1377 человек были госпитализированы, 60 пациентов скончались.

Ранее врач рассказал, что мешает образованию коллективного иммунитета в России.

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