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Мужчина в ходе пьяной ссоры ударил собутыльника ножом в живот
Фото: moscow-live

Мужчина в ходе пьяной ссоры ударил собутыльника ножом в живот

Михаил Алимов

Происшествия
45, Кантемировская улица, Москва, Россия Карта всех событий

В Москве мужчина ударил собутыльника ножом в живот во время ссоры. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО.

Двое мужчин вечером 9 июня вместе распивали алкогольные напитки возле дома 45 на улице Кантемировской. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Один из мужчин не выдержал, достал нож и ударил своего собутыльника в живот.

Вскоре они были задержаны сотрудниками полиции возле остановки «Метро Кантемировская». Пострадавший доставлен в больницу. На нападавшего заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчина избил собутыльника монтировкой в поселении Кокошкино и скрылся. Инцидент произошел неподалеку от станции Толстопальцево, расположенной по адресу квартал № 10. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в реанимацию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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