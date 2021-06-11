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Посетить книжный фестиваль «Красная площадь» можно будет после регистрации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Посетить книжный фестиваль «Красная площадь» можно будет после регистрации

Иван Юминов

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Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Попасть на книжный фестиваль «Красная площадь» можно будет только после предварительной регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в пятницу, 11 июня.

— В связи с тем, что пандемия отступает, но коронавирусная инфекция все еще в городе, мы, увы, вынуждены регулировать число гостей литературного праздника на Красной площади. Планировать день и время посещения придется заранее, — говорится в сообщении.

Уточняется, что вход на фестиваль по-прежнему останется бесплатным. При этом каждый из дней фестиваля будет разделен на получасовые сеансы, а дети до 14 лет смогут попасть на него без регистрации.

Кроме того, все время нахождения на мероприятии потребуется носить маску и перчатки. Фестиваль пройдет с 17 по 20 июня, отмечается на его сайте.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Точка перемещения», приуроченный ко Всемирному дню беженцев, пройдет в Москве с 14 по 20 июня.

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