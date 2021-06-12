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Сотрудник ГИБДД погиб в результате наезда грузовика на автомобиль ДПС в Подмосковье
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудник ГИБДД погиб в результате наезда грузовика на автомобиль ДПС в Подмосковье

Полина Долганова

Происшествия

Грузовик въехал в стоящий на трассе М10 автомобиль ДПС. В результате аварии погиб один сотрудник ГИБДД, еще один госпитализирован. Об этом в субботу, 12 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 78-м километре дороги М10 «Россия». Водитель на грузовом автомобиле Mercedes ехал в сторону Твери и столкнулся с патрульным автомобилем ДПС, который стоял в среднем ряду с включенными фарами.

Отмечается, что машина ГИБДД прибыла на место происшествия для того, чтобы оформить ранее случившуюся там аварию.

Коллега погибшего сотрудника ДПС доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее автобус столкнулся с легковушкой возле поселения Внуковского.

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