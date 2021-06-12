Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин поздравил граждан страны с Днем России
Фото: Администрация президента РФ

Путин поздравил граждан страны с Днем России

Полина Долганова

Общество

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения героев труда поздравил граждан страны с Днем России. Награждение проходит в субботу, 12 июня, в Кремле.

— Рад приветствовать вас в Кремле и прежде всего поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником — с Днем России, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что этот праздник знаменует не только современные достижения страны, но и является днем чествования всей многовековой истории России и ее богатства, которое «создавалось многими поколениями наших предков».

На церемонии также было объявлено, что 2021 год станет годом науки и технологий, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее с Днем России москвичей поздравил мэр города Сергей Собянин.

Читайте также: Столичные улицы украсили флагами и плакатами в честь Дня России

День РоссииВладимир ПутинРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте