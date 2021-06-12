Путин поздравил граждан страны с Днем России

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения героев труда поздравил граждан страны с Днем России. Награждение проходит в субботу, 12 июня, в Кремле.

— Рад приветствовать вас в Кремле и прежде всего поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником — с Днем России, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что этот праздник знаменует не только современные достижения страны, но и является днем чествования всей многовековой истории России и ее богатства, которое «создавалось многими поколениями наших предков».

На церемонии также было объявлено, что 2021 год станет годом науки и технологий, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее с Днем России москвичей поздравил мэр города Сергей Собянин.

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