Видео ко Дню России показали на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате
Видео ко Дню России показали на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате в честь Дня России. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в субботу, 12 июня.
— Прямо сейчас на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате — видеоролик ко Дню России. В праздничном режиме работает архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах города, — отмечается в Telegram-канале комплекса.
Ранее сообщалось, что столичные улицы украсили флагами и плакатами в честь Дня России. Кроме того, городские службы перешли на усиленный режим работы в праздничные дни.
Читайте также: Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России