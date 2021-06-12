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Видео ко Дню России показали на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Видео ко Дню России показали на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате

Иван Юминов

Город

Видео ко Дню России показали на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате в честь Дня России. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в субботу, 12 июня.

— Прямо сейчас на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате — видеоролик ко Дню России. В праздничном режиме работает архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах города, — отмечается в Telegram-канале комплекса.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Ранее сообщалось, что столичные улицы украсили флагами и плакатами в честь Дня России. Кроме того, городские службы перешли на усиленный режим работы в праздничные дни.

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День Россиивидеоулица Новый Арбат
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