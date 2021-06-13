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«Мосволонтер» провел обучающую стажировку для добровольцев из 14 регионов
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Мосволонтер» провел обучающую стажировку для добровольцев из 14 регионов

Полина Долганова

Город

Ресурсный центр «Мосволонтер» провел обучающую стажировку для добровольцев из 14 регионов страны.

В течение шести дней участники изучали инструменты развития современного волонтерства и делились опытом реализованных проектов.

Центр подготовил для гостей мастер-классы и обучающие занятия, добровольцы также посетили медиалабораторию Международной ассоциации студенческого телевидения, где пообщались с ведущими экспертами. Участникам мероприятия рассказали о методах представления добровольцев в социальных сетях.

Для гостей столицы организаторы провели обзорные экскурсии по Москве. Все желающие могли прогуляться по ВДНХ, посетить «Москву-Сити» и спортивный комплекс «Лужники», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в Москве стартовал прием заявок для граждан, которые хотят стать волонтерами на чемпионате мира по пляжному футболу в 2021 году.

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