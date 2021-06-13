Гинцбург сообщил об изучении уникальных для России штаммов COVID-19

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В Москве, как и в целом по стране, есть уникальные штаммы COVID-19. В настоящее время специалисты занимаются их изучением. Об этом в воскресенье, 13 июня, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем, — цитирует директора РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что советы врачей переболеть коронавирусом ошибочны, ведь люди могут стать инвалидами после этой инфекции.

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