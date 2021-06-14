Поддержку летним кафе окажут власти Московской области

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Власти Подмосковья окажут поддержку летним кафе и ресторанам-верандам. Данную рекомендацию главам муниципалитетов дал губернатор области Андрей Воробьев.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Данная мера связана с желанием помочь областным заведениям общепита справиться со сложностями, которые были вызваны пандемией коронавирусной инфекции в регионе.

В постановлении также отмечается, что контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах в Московской области усилен. Таким образом, организации обязаны не пускать на рабочее место сотрудников и посетителей в помещение, если у них нет средств индивидуальной защиты, отмечает «Радио 1».

Помимо этого, дана рекомендация запустить в области акции по стимулированию вакцинации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист рассказал, что поможет избежать всплеска COVID-19