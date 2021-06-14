Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Поддержку летним кафе окажут власти Московской области
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Поддержку летним кафе окажут власти Московской области

Елена Фролова

Общество

Власти Подмосковья окажут поддержку летним кафе и ресторанам-верандам. Данную рекомендацию главам муниципалитетов дал губернатор области Андрей Воробьев.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Данная мера связана с желанием помочь областным заведениям общепита справиться со сложностями, которые были вызваны пандемией коронавирусной инфекции в регионе.

В постановлении также отмечается, что контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах в Московской области усилен. Таким образом, организации обязаны не пускать на рабочее место сотрудников и посетителей в помещение, если у них нет средств индивидуальной защиты, отмечает «Радио 1».

Помимо этого, дана рекомендация запустить в области акции по стимулированию вакцинации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист рассказал, что поможет избежать всплеска COVID-19

Московская областьлетнее кафеАндрей Воробьев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте