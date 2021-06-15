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Более 14 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 14 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Илья Ашуров

Общество

За последние 24 часа в 84 регионах России выявили 14 185 случаев коронавируса. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил сайт стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что 15 процентов заболевших не имели клинических проявлений заболевания.

Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Более 14 тысяч случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За минувшие сутки в стране вылечились от инфекции 8597 пациентов, зафиксировали 379 летальных исходов.

За весь период пандемии в России зафиксировали 5 236 593 случая коронавируса. Вылечились 4 818 244 человека.

Более 14 тысяч случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее Минобрнауки РФ порекомендовало вузам Москвы перейти на удаленку.

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