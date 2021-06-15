Вирусолог назвал предполагаемый срок спада заболеваемости COVID-19

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Сокращение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может произойти в ближайший месяц. Такое мнение высказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Эксперт предположил, что в 2021 году, в отличие от предшествовавшего года, сезонный подъем заболеваемости COVID-19 сместился с весны на более поздний срок. Для сравнения: в 2020 году к 15 июня мы уже достигли спада по заболеваемости, который продолжался до середины сентября, напомнил Чепурнов.

Несмотря на это, специалист полагает, что «лето все равно свое возьмет», а переход к летней стадии — со снижением уровня заболеваемости — произойдет за месяц. Этому будут способствовать погодные условия.

— Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время. Опыт показывает, что при таких погодных условиях вирус совершенно отчетливо начинает плохо культивироваться, — рассказал Чепурнов в интервью радио Sputnik.

Ранее инфекционист рассказал, что поможет избежать всплеска COVID-19.

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