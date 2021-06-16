Названы пять знаков зодиака, привлекающих к себе деньги

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По мнению астрологов, люди, которые родились под определенными знаками зодиака, обладают повышенными способностями привлекать к себе деньги. При этом у них разное отношение к деньгам, и распоряжаются они ими тоже по-разному: кто-то щедро раздает, а кто-то складывает в кубышку на «черный день».

Так, Телец считается довольно денежным и целеустремленным знаком зодиака. Его представители хотят жить в роскоши и на широкую ногу. Для этого они работают долго и упорно, и добиваются поставленной цели. При этом Тельцы не скупердяи и тратят деньги с умом.

Для Близнецов деньги не являются самоцелью, они для них средство для достижения свободы. Благодаря им они путешествуют, покупают украшения, вкусно едят. В тратах у Близнецов все зависит от настроения: то они бросаются деньгами, то берегут каждую копейку, но бывает это очень редко.

Рак — это самый бережливый из всех знаков зодиака, ему деньги нужны, чтобы в старости жить на широкую ногу. При этом Раки часто излишне бережливы и становятся похожи на скупцов.

Лев живет на широкую ногу, любит роскошь и внимание. К нему обращаются, чтобы одолжить средства, из-за чего сам Лев часто оказывается бедным. Но он всегда умудряется найти дело, чтобы заработать деньги и поправить свое положение.

Скорпионы — победители по жизни, они всегда добиваются поставленной цели. При этом для них важны не деньги, как таковые, а возможность красиво жить. Также Скорпион хорошо понимает, какие возможности дают деньги, поэтому, поставив себе цель заработать, он обязательно этого добьется, передает Пятый канал.