Ургант высмеял Губерниева после слез Бузовой в прямом эфире

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Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы на Первом канале прокомментировал перепалку певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в эфире «Матч ТВ».

— Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту, — сказал с иронией шоумен.

Также Ургант назвал произошедшее «очень неприятной ситуацией».

Напомним, что Губерниев и Бузова устроили перепалку на телеканале в прямом эфире в понедельник, 14 июня. Журналист спросил телеведущую, перестала ли она пить коньяк по утрам. В ответ она расплакалась. Позже комментатор принес свои извинения Бузовой и заявил, что не хотел ее оскорбить.