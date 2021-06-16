Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Кремле рассказали, какие темы затронут Путин и Байден на встрече
Фото: Moscow-Live

В Кремле рассказали, какие темы затронут Путин и Байден на встрече

Илья Ашуров

Политика

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден среди прочего обсудят вопрос дипломатической собственности и возможность вступления Украины в НАТО. Об этом в среду, 16 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, заявления американской стороны о необходимости сдерживания России не улучшают атмосферу предстоящей встречи. Тем не менее, чтобы разобраться в имеющихся между странами противоречиях, нужно садиться за стол переговоров.

Пресс-секретарь отметил, что в ходе саммита предстоит «разобрать все завалы», которые накопились в отношениях между Россией и США. В том числе будет затронута проблема дипсобственности.

Кроме того, в Кремле обратили внимание на высказывание президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. Это заявление Дмитрий Песков охарактеризовал как «новый элемент», поскольку ранее подобное представители США не утверждали.

— Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО, — сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала.

Эта тема также будет обсуждаться на переговорах.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. По предварительным данным, Путин прилетит в Швейцарию в день переговоров.

Читайте также:
Владимир ПутинДжо БайденДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Все мнения
О проекте