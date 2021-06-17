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Виторган резко высказался о Губерниеве после скандала с Бузовой
Фото: instagram.com/mvitorgan

Виторган резко высказался о Губерниеве после скандала с Бузовой

Юлия Курганова

Общество

Актер Максим Виторган резко высказался в адрес журналиста Дмитрия Губерниева. Он сказал, что поступок комментатора, который ранее в прямом эфире довел до слез певицу Ольгу Бузову, выглядит недостойно. Артист заявил, что «лучше быть Бузовой», чем пытаться самоутвердиться за чужой счет.

— Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за ее счет самоутвердиться, — сказал Виторган в ролике, опубликованном в Instagram.

Также актер сопроводил серию видео хештэгом #ЯМыБузова, выразив поддержку телеведущей, передает РЕН ТВ.

Напомним, ранее Губерниев довел певицу до слез в эфире «Матч ТВ», спросив ее об употреблении коньяка по утрам. Он пояснил, что этот вопрос взят из книги про Карлсона, после чего спортивный комментатор извинился перед Бузовой. Телеведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, по поводу этого скандала заявил, что у Бузовой мания величия и она должна просить прощение у всех россиян.

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