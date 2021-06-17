Ректоры столичных вузов предложили пускать на занятия только привившихся

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Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал всем столичным высшим учебным заведениям начать новый учебный год в гибридном формате — пускать на занятия только тех студентов, кто привился от COVID-19, или у кого имеется справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Об этом сообщается в рекомендациях совета.

— Допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме, — говорится в документе.

Отмечается, что вузы уже отработали технологии работы в удаленном режиме, которые позволяют поддерживать высокий уровень качества обучения, поэтому все права студентов будут соблюдены.

Также совет предложил проводить среди сотрудников и студентов разъяснительную работу и привлекать медиков, которые могли бы обосновать необходимость вакцинирования. Кроме того, совет рекомендовал вузам Москвы отменить все массовые мероприятия, включая очные выпускные вечера, летние школы и конференции, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров и концертных залов.