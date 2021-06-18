Суд вынес приговор мужчине, зарезавшему сестру в Котельниках

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Россия, Московская область, Котельники Карта всех событий

Жителя Тульской области признали виновным в убийстве сестры в столице. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 18 марта во дворе многоэтажки в Котельниках. По словам Врадий, мужчина напал с ножом на свою 40-летнюю сестру. Он ударил женщину несколько раз. От полученных травм она скончалась на месте.

После брат признался, что убил родственницу из-за старого семейного конфликта и неприязни. Причем он не только планировал убийство, но и следил за сестрой около года.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с в колонии строгого режима.