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Суд вынес приговор мужчине, зарезавшему сестру в Котельниках
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Суд вынес приговор мужчине, зарезавшему сестру в Котельниках

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Котельники Карта всех событий

Жителя Тульской области признали виновным в убийстве сестры в столице. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 18 марта во дворе многоэтажки в Котельниках. По словам Врадий, мужчина напал с ножом на свою 40-летнюю сестру. Он ударил женщину несколько раз. От полученных травм она скончалась на месте.

После брат признался, что убил родственницу из-за старого семейного конфликта и неприязни. Причем он не только планировал убийство, но и следил за сестрой около года.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с в колонии строгого режима.

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