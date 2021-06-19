Площадь пожара на складе на Лужнецкой набережной выросла до 500 «квадратов»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

Площадь пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Возгорание произошло в одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4. Первоначально, площадь возгорания составляла 150 «квадратов».

Затем ранг сложности пожара повысили до третьего. Для тушения огня привлекли два вертолета авиации.

Очевидец рассказала корреспонденту «ВМ», что перед пожаром услышала звук, похожий на салют. После грохота из склада повалили клубы дыма.