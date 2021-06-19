Петр Бирюков рассказал об обстановке на Лужнецкой набережной после пожара

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Системы жизнеобеспечения в районе Лужнецкой набережной, где произошел пожар на складе пиротехники, работают. Об этом в субботу, 19 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он также уточнил, что окружающей среде в зоне происшествия ничего не угрожает.

— На складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ, бытовой техники... Жилой фонд находится в отдалении, системы жизнеобеспечения работают, ничто окружающей среде не угрожает, — сказал заммэра.

Причину пожара установят следователи, отметил Петр Бирюков в эфире канала «Россия 24».

Напомним, в субботу, 19 июня, возгорание произошло на одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4. Очевидцы слышали звуки взрывов на месте происшествия.

Пострадали при пожаре трое пожарных и один сотрудник склада. Одного из них доставили в больницу.

Для тушения пожара привлекли авиацию. На место вылетели два пожарных вертолета Московского авиационного центра, а также выдвинулся катер «Полковник Чернышев». Ранг пожара был повышен до третьего уровня.