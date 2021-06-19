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Пожар на складе на Лужнецкой набережной потушили
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар на складе на Лужнецкой набережной потушили

Юлия Павлушова

Происшествия

Пожар на складе с пиротехникой, который произошел на Лужнецкой набережной, потушили спустя четыре часа. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве уточнили, что огонь в 19:15 был локализован, а в 21:29 — ликвидирован.

Напомним, возгорание произошло на одноэтажном складе пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4. Очевидцы слышали звуки взрывов на месте происшествия.

Пострадали при пожаре трое пожарных и один сотрудник склада. Одного из них доставили в больницу.

Для тушения пожара привлекли авиацию. На место вылетели два пожарных вертолета Московского авиационного центра, а также выдвинулся катер «Полковник Чернышев». Ранг пожара был повышен до третьего уровня.

Видео: Вечерняя Москва
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