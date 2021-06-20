Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Петр Бирюков сообщил, что в Москве развернуто достаточно мест для больных COVID-19
Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Петр Бирюков сообщил, что в Москве развернуто достаточно мест для больных COVID-19

Юлия Курганова

Город

В столице развернуто достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом, но идет подготовка к ухудшению ситуации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Вместе с нашими коллегами из социального комплекса, под руководством мэра Москвы мы занимаемся этой задачей: создаем дополнительные койко-места, ставим установки по подаче кислорода. В данном случае и эта работа продолжается, с учетом той сложной ситуации, которая в городе складывается. У нас достаточно большое количество койко-мест, но мы думаем о том, что ситуация может быть сложнее, поэтому к этому готовимся, — заявил он в эфире Youtube-канала «Соловьев live».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью в городе драматической. Он отметил, что Москва, вероятно, столкнулась с более агрессивными и быстро распространяемыми штаммами. Динамика, которая наблюдается в последние дни, превышает предыдущие всплески заболеваемости, отметил глава города. Также Собянин призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг с пониманием.

Читайте также:
койко-местокоронавирусПетр Бирюков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте