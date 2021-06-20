«Замысел Байдена не удался»: Пушков оценил итоги саммита Россия — США

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На переговорах между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, которые прошли в Женеве, увереннее выглядел глава российского государства. Об этом в воскресенье, 20 июня, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, президент США «звучал увереннее» перед саммитом, но на самой встрече его планы не воплотились в жизнь.

— Замысел Байдена не удался: он знал, что прорыва не будет, но рассчитывал прибыть в Женеву в стиле Джеймса Бонда, в солнечных очках, в которых в виде «политической мишени» отражается Путин, как изобразил это на своей обложке журнал Time, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Также сенатор отметил, что крах потерпело желание Байдена продемонстрировать, будто бы он первый политик мира. Однако пресс-конференция по итогам переговоров показала обратное: Байден отвечал на вопросы «по бумажке» и даже поддался эмоциям, в то время как российский лидер выглядел «Джеймсом Бондом от политики».

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве в среду, 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.