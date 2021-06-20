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Сергей Собянин рассказал, когда в Москве выстроится «щит» вокруг COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал, когда в Москве выстроится «щит» вокруг COVID-19

Илья Ашуров

Город

В столице выстроится своего рода щит вокруг коронавируса, когда большинство москвичей вакцинируется, а также будет соблюдать эпидемиологические меры защиты. Об этом в воскресенье, 20 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомним о необходимости вакцинации горожан. Именно этот процесс позволит остановить распространение опасного заболевания, подчеркнул Собянин.

— Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространения вируса. И второе, не менее важное, — это собственная санитарная защита, соблюдение санитарных требований в транспорте, в торговле, в общественных местах, — сказал мэр в эфире телеканала Россия 1.

Также Сергей Собянин обратил внимание на то, что в настоящее время среди болеющих много молодых людей в возрасте до 40 лет.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в городе сложная: врачам трудно вновь «идти на передовую». В связи с этим жителям столицы следует облегчить их и без того тяжелую работу — пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, добавил Собянин.

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