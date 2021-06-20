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Сын советского рок-музыканта Александра Башлачева погиб, упав с высоты

Михаил Алимов

Происшествия
Сын советского рок-музыканта Александра Башлачева погиб, упав с высоты
Фото: Музей Александра Башлачева

Егор Башлачев, сын советского рок-музыканта Александра Башлачева, погиб, упав с высоты в столице. Мужчине было 32 года.

— Вечером 19 июня в полицию поступило сообщение о том, что человек погиб, упав с высоты пятого этажа одного из домов в центре Москвы, — сообщил источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».

Погибший Башлачев имел вторую группу инвалидности и проходил лечение в психиатрической больнице с 1 апреля по 18 июня. На следующий день после выписки скончался.

Напомним, что его отец, Александр Башлачев, умер еще до рождения сына. Музыканту было 27 лет, и он также погиб, выпав из окна квартиры в Ленинграде. Позже была выдвинута версия о его самоубийстве.

Александр Башлачев — советский рок-музыкант, поэт, бард и автор-исполнитель. Прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда, входил в Ленинградский рок-клуб. Некоторые включают его в «клуб 27» — это список известных музыкантов, которые умерли в 27 лет, порой при странных обстоятельствах. Среди них были Курт Кобейн, Джимми Хендрикс и многие знаменитые исполнители.

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