Назван перечень законных оснований для отстранения непривившегося сотрудника от работы

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Оперштаб озвучил список законных оснований, согласно которым работодатели имеют право отстранить от работы сотрудника, отказавшегося сделать прививку от коронавируса.

Так, согласно статье «Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей», главный санитарный врач Москвы имеет право вынести постановление о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, если в городе существует угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

При этом требование о проведении вакцинации в период пандемии распространяется только на определенные группы граждан, указанные в постановлении главного врача Москвы.

Уточняется, что если граждане, работающие в сфере услуг или относящиеся к тем группам лиц, кому нужно обязательно сделать вакцину, отказываются от прививки, работодатель имеет право отстранить их от работы на период нестабильной эпидемической ситуации. Это правило закреплено в письме Роспотребнадзора от 1 марта 2021 года.

Таким образом руководители московских предприятий могут отстранить от работы сотрудника, который отказался делать прививку, не имея на то никаких медицинских противопоказаний. Кроме того, на период отстранения сотруднику не выплачивается зарплата, а время, проведенное дома, не учитывается в период стража, на основании которого гражданин может взять отпуск.

Работодатель может предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, однако этот вопрос не закреплен в законе и решается индивидуально.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.