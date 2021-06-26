«Время решает все»: Маск поделился историческим мемом о России

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Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разместил в своем аккаунте в социальной сети мем, посвященный истории России.

На коллаже в Twitter бизнесмена изображен французский император Наполеон Бонапарт, который в 1812 году вторгся в Россию. Перед нападением он сообщает о своих намерениях супруге Жозефине. Она задает уточняющий вопрос о сроках вторжения.

— Летом, верно же? — спрашивает императрица на коллаже.

Бонапарт безмолвствует, поэтому Жозефина повторяет вопрос. Сопровождает коллаж подпись «Timing is everything» (в переводе с английского языка — «Время решает все»).

Timing is everything pic.twitter.com/B6HDB5kS4G — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Илон Маск прежде уже демонстрировал интерес к России и персонам, оставившим след в российской истории. В частности, он заявил, что главный советский конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев «был великолепен». Об этом американец написал по-русски в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения Королева. Также Маск назвал первого космонавта Юрия Гагарина очень храбрым человеком.

Кроме того, Маск предлагал президенту России Владимиру Путину побеседовать в приложении Clubhouse — голосовой социальной сети, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чата. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это предложение интересным. Однако побеседовать с российским лидером Маску пока не удалось, в том числе во время его визита в Россию для участия в марафоне «Новое знание» в мае 2021 года.