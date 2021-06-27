Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК проведет проверку после падения дерева на женщину в Измайловском парке

Михаил Алимов

Происшествия
СК проведет проверку после падения дерева на женщину в Измайловском парке
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Следственный комитет проведет проверку после падения дерева на женщину 26 июня. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает пресс-служба СК по Москве.

Вечером в субботу на женщину 1980 года рождения упало дерево на территории Измайловского парка. Произошло это из-за сильного ветра. Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о пенсионерке, пострадавшей из-за упавшего дерева на северо-западе Москвы.

Вечером 27 июня ожидаются сильный ветер и ливневые дожди. Возможно падение деревьев, москвичей призвали быть внимательнее.

Читайте также:
женщиныСК по Москвепадение дерева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте