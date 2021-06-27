СК проведет проверку после падения дерева на женщину в Измайловском парке

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Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Следственный комитет проведет проверку после падения дерева на женщину 26 июня. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает пресс-служба СК по Москве.

Вечером в субботу на женщину 1980 года рождения упало дерево на территории Измайловского парка. Произошло это из-за сильного ветра. Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о пенсионерке, пострадавшей из-за упавшего дерева на северо-западе Москвы.

Вечером 27 июня ожидаются сильный ветер и ливневые дожди. Возможно падение деревьев, москвичей призвали быть внимательнее.