Представитель МакSим прокомментировала сообщения о переводе певицы на ЭКМО

Фото: instagram/maksimartist

Официальный представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, опровергла информацию о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает RT.

— У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление, — утверждает она.

По ее словам, состояние МакSим оценивается как крайне тяжелое. Также представитель артистки напомнила о приватности и «медицинской тайне», соблюдение которой, по ее мнению, почти невозможно в современные дни.

Ранее в СМИ появилась информация, что певицу перевели на ЭКМО, так как «аппарат ИВЛ не справляется». Сообщалось, что врачи якобы не строят прогнозов, но надеются на лучшее.

Напомним, что певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». После ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Информацией о состоянии певицы 24 июня поделился ее пиар-менеджер. 25 июня артистка еще находилась в состоянии медикаментозного сна, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Прогнозов относительно выхода исполнительницы из этого состояния не было, рассказала представительница МакSим Яна Богушевская.