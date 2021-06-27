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Новый температурный рекорд установлен в Москве 27 июня

Илья Ашуров

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Новый температурный рекорд установлен в Москве 27 июня
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В столице 27 июня зафиксировали очередной температурный рекорд. Об этом в воскресенье, 27 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, 27 июня столбик термометра достиг отметки плюс 33,6 градуса. Предыдущий рекорд за последние 70 лет наблюдений был достигнут ровно восемь лет назад: 27 июня 2013 года. Тогда температура воздуха составила 32 градуса.

Днем 27 июня в Гидрометцентре сообщили, что воздух в Москве прогрелся до 32,3 градуса.

Ранее в столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 июня из-за сильной жары. Также москвичей предупредили о грозе, ливнях и порывистом ветре в воскресенье. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москву 27 июня придут фрагментарные дожди.

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