«Какой красавец»: Рудковская показала взрослого сына от Батурина

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поздравила старшего сына с днем рождения — Николаю исполнилось 19 лет. Знаменитости самой не верится, что ее ребенок уже такой взрослый. Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав редкое фото с наследником.

— С днем рождения, Колюня! Вот и тебе уже 19 лет! Не верится, что у меня такой уже взрослый сын! Талантливый, спортивный, добрый и веселый. Оставайся всегда таким! Люблю тебя! Будь счастлив, а я всегда рядом! — написала Рудковская.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Николай вырос настоящим красавцем.

«Какой красавчик! С днем рождения!»; «Красивый у вас сын»; «И не скажешь, что сын, вы как его сестра», — написали фолловеры.

Напомним, что Рудковская — многодетная мама, которая воспитывает четверых сыновей. Ее старшие дети редко фотографируются для ее профиля в Instagram. Николай и Андрей — сыновья продюсера, рожденные в браке с бизнесменом Виктором Батуриным. Также у продюсера есть два сына от фигуриста Евгения Плющенко — Александр и Арсений.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что Рудковская опубликовала видео с крестин восьмимесячного сына. Мероприятие прошло в праздничной обстановке: изысканно декорированный летний сад, накрытые столы для гостей, цветы и сладости.